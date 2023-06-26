Суспільство

У Харкові тролейбуси №3, 6, 19, 35 тимчасово курсуватимуть іншими маршрутами

26 Червня 2023 19:20
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транспорт, харків

Рух тролейбусів на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Тролейбусної до пр. Льва Ландау, буде припинено з 10:00 до 14:00 27 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3 (частина 1): розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№3 (частина 2): розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «28-й мікрорайон» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№6: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Тролейбусна – вул. Ньютона – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;

№19: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч».


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