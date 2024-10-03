Економіка

У Харкові та області введено графіки аварійних відключень світла
3 Жовтня 2024 10:38
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У Харкові та області введено графіки аварійних відключень світла, повідомили у пресслужбі обленерго.

“У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення електроенергії застосовують під час виникнення дефіциту потужності в енергосистемі держави. Їх вводять негайно за розпорядженням диспетчера “Укренерго”, вони тривають до відповідного наступного розпорядження. В таких випадках неможливо передбачити тривалість відключень чи попередити про них заздалегідь.

Як повідомляв мер міста Ігор Терехов, внаслідок останнього удару по передмістю були пошкоджені лінії електропередач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова.


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