Харків

У Харкові судитимуть депутатку від “ОПЗЖ”, яка здала Куп’янськ росіянам

11 Березня 2023 16:16
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куп'янськ, зрадник, прокуратура

Правоохоронці встановили, що депутатка Куп’янської міської ради від нині вже забороненої політичної партії в Україні на початку війни перейшла на бік ворога.

У кінці лютого 2022 року жінка взяла участь в позачерговому засіданні Куп’янської міської ради, в якому підтримала рішення про сприяння російським військам в здійсненні окупації м. Куп’янська шляхом надання гарантій бездіяльності місцевої влади в питанні організації оборони міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Після цього депутатка допомогла російським військовим із поселенням у приміщеннях комунальних підприємств.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутатки за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) та за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).


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