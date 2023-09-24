Суспільство

У Харкові скасували “Двіж” 3-ї штурмової бригади

24 Вересня 2023 13:46
читать на русском →
зсу

Організатори скасували захід за участі бійців Третьої штурмової бригади у Харкові через небезпеку з боку російського агресора.

Про це повідомляється на офіційних ресурсах 3-ї ОШМБр.

«Увага! Двіж 5.0. у Харкові скасовано! На жаль, у зв’язку з отриманою інформацією про реальну загрозу ворога, повідомляємо про скасування Двіжа у Харкові, анонсованого раніше. Ми суворо дотримуємось вимог безпеки регіону та не збираємось наражати на небезпеку аудиторію заходу. Відтак докладемо зусиль, аби бійці дали відповіді на ваші запитання у форматі випуску на YouTube-каналі», — йдеться у повідомленні.

Залишити питання бійцям Третьої штурмової та спецпідрозділу Kraken можна у Telegram 3-ї ОШМБр.

«Зустрінемося в іншому місті — стежте за новими анонсами!» — зазначається у дописі.

Раніше повідомлялося, що зустріч «Двіж» з бійцями 3-ї штурмової бригади та Kraken відбудеться на одній зі станцій метро. Захід за участі військових з позивними «Схешнік», «Рибачок», «Кагор» та «Міні» мав відкрити гурт Курган&Agregat. Записи «Двіжів» виходять на YouTube-каналі 3 ОШМБр. Вони вже відбувалися у Києві, Львові та Дніпрі.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Вересня 2023 16:07

ЗСУ прагнуть відрізати шляхи постачання РФ під Бахмутом
24 Вересня 2023 16:44

Харківські прикордонники “заземлили” ворожий дрон-камікадзе
24 Вересня 2023 14:12

Бельгія все ж таки надасть Україні старенькі F-16
24 Вересня 2023 13:56

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна
24 Вересня 2023 12:56

Мобілізація жінок-медиків: кого, хто, коли?
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки