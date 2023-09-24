У Харкові скасували “Двіж” 3-ї штурмової бригади

Організатори скасували захід за участі бійців Третьої штурмової бригади у Харкові через небезпеку з боку російського агресора.

Про це повідомляється на офіційних ресурсах 3-ї ОШМБр.

«Увага! Двіж 5.0. у Харкові скасовано! На жаль, у зв’язку з отриманою інформацією про реальну загрозу ворога, повідомляємо про скасування Двіжа у Харкові, анонсованого раніше. Ми суворо дотримуємось вимог безпеки регіону та не збираємось наражати на небезпеку аудиторію заходу. Відтак докладемо зусиль, аби бійці дали відповіді на ваші запитання у форматі випуску на YouTube-каналі», — йдеться у повідомленні.

Залишити питання бійцям Третьої штурмової та спецпідрозділу Kraken можна у Telegram 3-ї ОШМБр.

«Зустрінемося в іншому місті — стежте за новими анонсами!» — зазначається у дописі.

Раніше повідомлялося, що зустріч «Двіж» з бійцями 3-ї штурмової бригади та Kraken відбудеться на одній зі станцій метро. Захід за участі військових з позивними «Схешнік», «Рибачок», «Кагор» та «Міні» мав відкрити гурт Курган&Agregat. Записи «Двіжів» виходять на YouTube-каналі 3 ОШМБр. Вони вже відбувалися у Києві, Львові та Дніпрі.