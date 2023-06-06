У Харкові росіяни влучили біля “Стіни”, пабу, де вони вже здійснювали теракти

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару РФ ввечері 5 червня пошкоджень зазнав водогін, дорога, а також будинки, розташовані поблизу місця влучання. Поруч з вирвою — паб “Стіна”, в якому у 2014 році був теракт, влаштований РФ. У пабі вибиті вікна, йдеться у репортажі Суспільного.

“Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Це стара частина міста. Військових об’єктів немає: тут школа, офісні приміщення, житлові будинки. Військових об’єктів бути тут не може”.