Суспільство

У Харкові росіяни влучили біля “Стіни”, пабу, де вони вже здійснювали теракти

6 Червня 2023 08:02
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ракетний удар

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару РФ ввечері 5 червня пошкоджень зазнав водогін, дорога, а також будинки, розташовані поблизу місця влучання. Поруч з вирвою — паб “Стіна”, в якому у 2014 році був теракт, влаштований РФ. У пабі вибиті вікна, йдеться у репортажі Суспільного.

“Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Це стара частина міста. Військових об’єктів немає: тут школа, офісні приміщення, житлові будинки. Військових об’єктів бути тут не може”.


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