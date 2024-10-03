Кримінал

У Харкові російська авіабомба влучила у багатоповерхівку
3 Жовтня 2024 06:49
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Приблизно 23:00 2 жовтня російські окупаційні війська завдали авіаударів по Шевченківському та Київському районах Харкова. Удар однієї з бомб прийшовся по багатоповерхівці, відомо про 10 постраждалих, серед них є дівчинка трьох років.

Як повідомляє ДСНС, влучання ворожої бомби прийшлося у житлову 5-типоверхівку у Київському районі Харкова.  Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах.

О 00:30 3 жовтня рятувальникам ДСНС вдалось повністю ліквідувати пожежу.

Наслідки прямого влучання КАБу в п’ятиповерхівку в Харкові / Фото: ДСНС

Вже зранку приблизно о 5:20 росіяни вдарили по передмісті Харкова, в результаті чого були пошкоджені лінії електропередач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.


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