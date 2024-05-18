У Харкові пролунала серія вибухів: багато постраждалих

У суботу, 18 травня, близько 15:00 в місті Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, яка триває від 8:30 ранку.

Удари по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов.

“У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні”, – написав він у Telegram-каналі.

Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.

Місцеві пабліки повідомляють, що в різних районах міста видно клуби диму.

UPD 15:19 Терехов: Приліт по житловому сектору – кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих.