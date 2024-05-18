Кримінал

У Харкові пролунала серія вибухів: багато постраждалих

18 Травня 2024 15:16
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харків, обстріли
Місцевий житель сидить біля свого пошкодженого будинку на тлі стовпа диму, що здіймається після обстрілу, на околиці Харкова, 17 травня 2024 / Фото EPA. Сергій Козлов

У суботу, 18 травня, близько 15:00 в місті Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, яка триває від 8:30 ранку.

Удари по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов.

“У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні”, – написав він у Telegram-каналі.

Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.

Місцеві пабліки повідомляють, що в різних районах міста видно клуби диму.

UPD 15:19 Терехов: Приліт по житловому сектору – кілька приватних будинків зруйновано, є пʼятеро постраждалих.


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