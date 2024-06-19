У Харкові пройшли випускні вечори (фото)

Церемонії випуску школярів Шевченківського, Слобідського та Основ’янського районів пройшли сьогодні, 19 червня, у Харкові.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які, попри постійні повітряні тривоги та обстріли, продовжували вчитися в місті.

У районах міста Харкова проходять випускні вечори / Фото: Харківська міська рада

Цього року заклади середньої освіти в Харкові закінчили 8,4 тис. школярів. За високі досягнення у навчанні медалями буде відзначений 961 учень (782 – золотими, 179 – срібними).

Крім того, всі одинадцятикласники отримають пам’ятні відзнаки “Випуск міста-героя Харкова 2024”.