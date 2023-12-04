У Харкові повністю відновили ТРЦ Nikolsky

Станом на 1 грудня 2023 року усі торгові площі ТРЦNikolsky, що були пошкоджені внаслідок ураження російською ракетою, відновлено та передано орендарям для адаптації.

Роботи з відновлення ТРЦ стартували у квітні 2022 року. Відкриття мінус першого поверху відбулось 17 червня 2022 року. Як повідомляє Українська Рада Торгових Центрів, паралельно продовжувались будівельні роботи на інших поверхах. Протягом вересня-листопада 2022 року були відкриті 1,2,3 та частина 4 поверху.

У жовтні 2023 року була повністю замінена плівка світлопрозорого куполу, найбільшого куполу в Україні. Частина приміщень площею більше 1000 кв. м на 3 та 4 поверхах (безпосередньо місце ураження) була ізольована від відвідувачів та залишалась закритою. Роботи по відновленню тут тривали ще рік і закінчились тільки зараз. На цих поверхах довелося демонтувати значну частину перекриття та конструктивних елементів та будувати нове.

«Рішення про поступове відновлення ТРЦ було прийнято ще у квітні 2022 року. Росіяни стояли за 10 км від міста, але ми розуміли, що потрібно відремонтувати пошкодження до зими, щоб захистити будівлю. Крім того, підземні поверхи люди могли використовувати як укриття. Також місто потребувало інфраструктури — майже всі магазини у Харкові на той час були закриті», — наголосив операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що будо ухвалене рішення відкрити підземні поверхи з супермаркетом Сільпо та паркінгом у якості укриття та одночасно готувати до відкриття інші поверхи.

«Відкриття було дуже важливим для харків’ян. Це був знак, що нормальне життя повертається до міста, що Харків неможливо зламати. Це був дуже сильний психологічний момент. Людям були потрібні позитивні новини. 2/3 людей поїхали з міста, більшість не розуміла, що робити далі, і тут відкривається центральний ТЦ міста, навпроти зруйнованої мерії. Люди були шоковані, ніхто цього не очікував. Ми отримали безліч емоційних відгуків та відчули величезну підтримку. Це надихнуло на інші відкриття бізнесу у місті. Сподіваюсь, що відкриття Nikolsky та іншого бізнесу у місті, стало одним з чинників повернення до Харкова багатьох людей у той час», — зазначив Гаврюшин.

Загальний бюджет відновлення ТРЦ (прямі збитки) склав близько 18 млн доларів. Непрямі збитки по ТРЦ Nikolsky, включно з втратами капіталізації становлять за 2022 рік близько 150 млн. доларів.

У 2023 році ТРЦ демонструє поступове зростання усіх показників протягом року. Вакантних торгових площ у ТРЦ наразі немає. Але значну кількість площ (16%) займають магазини Inditex та Н&М, які ще не відновили роботу. Тим не менш, трафік ТРЦ відновився на 85%, а товарообіг на 90%. У 75% орендарів товарообіг у 2023 році перевищує довоєнний товарообіг.

«Ми дуже вдячні ЗСУ за захист Харкова та нашим сміливим та відповідальним орендарям, що відкрилися у такий тяжкий час у прифронтовому місті разом з нами. Особливо, хочу подякувати тим орендарям, що відкрилися першими, інвестували та працювали незважаючи на невеликий футфол й можливу загрозу, — підсумовує Гаврюшин.