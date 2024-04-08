Економіка

У Харкові пошкоджено високовольтні мережі, енергетики запроваджують погодинні відключення

8 Квітня 2024 14:35
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електроенергія
Пошкоджене електрообладнання у Куп’янському районіі Харківської області / Фото “Харківобленерго”

Після вчорашніх обстрілів пошкоджено високовольтні мережі у м. Харкові, повідомляє Міненерго.

“Внаслідок ворожого обстрілу м. Харків пошкоджено житловий будинок. З метою безпеки відключено від газопостачання 3 житлових будинки (66 квартир)”, – йдеться у повідомленніі міністерства у Telegram.

У свою чергу АТ “Харківобленерго” повідомляє, що сьогодні, 8 квітня, в Харкові та Харківській області застосовуються погодинні відключення електроенергії.

“Енергетики намагаються дотримуватися графіків, оприлюднених раніше”, – підкреслили в “Харківобленерго”.


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