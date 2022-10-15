Харків

У Харкові почали опалювати лікарні

15 Жовтня 2022 20:27
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опалення, лікарня

Сьогодні у Харкові для медичних закладів розпочався опалювальний сезон.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, у житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови.

«Я вдячний нашим комунальним підприємствам «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал» за те, що дуже ретельно підготувалися до опалювального сезону. Ми переклали майже 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде дуже складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у ​​будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер подякував харків’янам, які економно витрачають електроенергію.

Також бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» напередодні усунули 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 12 оглядових колодязів.


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