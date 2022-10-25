У Харкові почали красти пральні машини

Минулої доби поліція Харківщини зареєструвала 1282 повідомлення від громадян.

Так, за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 14 осіб.

У повідомленні поліції також йдеться про випадки крадіжок майна.

Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 встановили 56-річного зловмисника, який проник до автомобіля «ГАЗ 3302» (“Газель”) та викрав пральну машинку. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

У Салтівському районі Харкова поліцейські викрили правопорушника, який під час комендантської години проник до магазину та скоїв крадіжку товарів на загальну суму понад 12 тисяч гривень.