У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з вікна та загинула  

Унаслідок побутової пожежі у Харкові загинула 77-річна жінка. Пенсіонерка вистрибнула з вікна палаючої квартири.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Трагедія сталася у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Реклама

Реклама

За попередньою інформацією, під час пожежі жінка вистрибнула з вікна третього поверху. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

На момент прибуття на місце пожежі рятувальників у квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі, а також два балкони – на цьому ж поверсі та поверхом вище. Загальна площа пожежі становила 35 квадратних метрів.

Причини виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.