        У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з вікна та загинула  

        Галина Шподарева
        21 Січня 2026 10:45
        Рятувальники Харківщини на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС
        Рятувальники Харківщини на місці пожежі / Фото ілюстративне: ДСНС

        Унаслідок побутової пожежі у Харкові загинула 77-річна жінка. Пенсіонерка вистрибнула з вікна палаючої квартири.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Трагедія сталася у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

        За попередньою інформацією, під час пожежі жінка вистрибнула з вікна третього поверху. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

        На момент прибуття на місце пожежі рятувальників у квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі, а також два балкони – на цьому ж поверсі та поверхом вище. Загальна площа пожежі становила 35 квадратних метрів.

        Причини виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.


