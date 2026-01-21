У Харкові під час пожежі жінка вистрибнула з вікна та загинула  

Унаслідок побутової пожежі у Харкові загинула 77-річна жінка. Пенсіонерка вистрибнула з вікна палаючої квартири.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Трагедія сталася у п’ятиповерхівці у Шевченківському районі Харкова.
За попередньою інформацією, під час пожежі жінка вистрибнула з вікна третього поверху. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
На момент прибуття на місце пожежі рятувальників у квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі, а також два балкони – на цьому ж поверсі та поверхом вище. Загальна площа пожежі становила 35 квадратних метрів.
Причини виникнення пожежі та всі обставини події встановлюються.