Суспільство

У Харкові перейменують три станції метро
25 Липня 2024 12:06
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декомунізація
Ілюстративне фото / Суспільне

На засіданні Робочої групи Харківської обладміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену.

Як повідомляє пресслужба Харківської ОВА, в ході засідання проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро, зокрема:

  • станції метро “Героїв Праці” — на “Салтівська”;
  • “Завод імені Малишева” — на “Заводську”;
  • “Проспект Гагаріна” — на “Леваду”;
  • вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;
  • Лермонтовської — на Майка Йогансена:
  • Дружби Народів — на Соборності України;
  • проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.

Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.


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Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
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