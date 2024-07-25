У Харкові перейменують три станції метро

На засіданні Робочої групи Харківської обладміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену.
Як повідомляє пресслужба Харківської ОВА, в ході засідання проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро, зокрема:
- станції метро “Героїв Праці” — на “Салтівська”;
- “Завод імені Малишева” — на “Заводську”;
- “Проспект Гагаріна” — на “Леваду”;
- вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;
- Лермонтовської — на Майка Йогансена:
- Дружби Народів — на Соборності України;
- проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.
Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.