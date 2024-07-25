У Харкові перейменують три станції метро

На засіданні Робочої групи Харківської обладміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії проголосували за нові назви вулиць та станцій метрополітену.

Як повідомляє пресслужба Харківської ОВА, в ході засідання проголосували за перейменування 48 вулиць і трьох станцій метро, зокрема:

станції метро “Героїв Праці” — на “Салтівська”;

“Завод імені Малишева” — на “Заводську”;

“Проспект Гагаріна” — на “Леваду”;

вулиці Героїв праці — на вулицю Нескорених;

Лермонтовської — на Майка Йогансена:

Дружби Народів — на Соборності України;

проспекту Гагаріна — на проспект Аерокосмічний тощо.

Також у Харкові з’являться нові назви вулиць, які увіковічнять імена 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.