У Харкові організовують великодній ярмарок

Великодній ярмарок відбудеться в суботу, 15 квітня, на першому поверсі торгово-розважального центру «Нікольський».

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради, буде організована виставка, на якій представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України.

Дітей запрошують долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ.

Також у програмі ярмарку – вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт харківських вокальних та танцювальних колективів. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття – о 13:00.