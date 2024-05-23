Суспільство

У Харкові оголосили День жалоби

23 Травня 2024 19:16
Ілюстративне фото / depositphotos

Завтра, 24 травня, у Харкові оголосили День жалоби у знак скорботи за загиблими від сьогоднішнії російських атак мирних жителів міста. 

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. 

“На знак скорботи за загиблими сьогодні, 23 травня, під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний прапор з траурною стрічкою”, – зазначено у повідомленні. 

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об’єктах громадського харчування тощо.

Сьогодні, 23 травня, росіяни завдали близько 15 ударів ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.


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