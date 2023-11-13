У Харкові оголосять вирок обвинуваченому у наведенні ракет на будівлю ОДА

Колегія суддів Київського районного суду Харкова 13 листопада оголосить вирок у справі про наведення ракет на Будинок рад.

Про це повідомляє “Суспільне Харків”.

За інформацією прокуратури, з лютого по квітень 2022 року 37-річний чоловік передавав інформацію про адміністративні будівлі, зокрема ХОДА та інші об’єкти в Харкові, а також дані про місця дислокації ЗСУ.

За чотирма статтями Кримінального кодексу України обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення.

Будівлю Харківської ОДА РФ частково зруйнувала 1 березня двома ракетами. Внаслідок атаки 31 людина загинула, повідомили у прокуратурі.