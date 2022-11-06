Харків

У Харкові невідомі розфарбували пам’ятник Пушкіна

6 Листопада 2022 13:48
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харків

Зранку 6 листопада комунальники відмивають пам’ятник Алєксандру Пушкіну на площі Поезії. За ніч на постаменті з’явилися нецензурні та нерозбірливі слова. 

Про це повідомляє «Суспільне».

На світлинах видно, що монумент обмальований червоною фарбою. Високий постамент зафарбований лише знизу, скульптура лишилася без змін.

Нагадаємо, місцеві активісти багато разів заявляли про повільні темпи дерусифікації у Харкові та вимагали від влади активніших дій.

Громадськість пропонувала міській владі передати пам’ятник на зберігання до музею та замінити топоніми, пов’язані з Пушкіним та іншими діячами, не пов’язаними безпосередньо з Харковом та Україною.

Харківський міський голова Ігор Терехов цю пропозицію відкинув.

«Я не буду казати, Пушкін — хороший чи поганий. Зараз не йдеться про його творчість. Він у першу чергу зараз не поет. Пушкін — це маркер «русского міру». І найкращий варіант — відправити його у який-небудь музей», — додав координатор проетку «Все для перемоги» Борис Редін.


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