Кримінал

У Харкові лунають вибухи 
28 Жовтня 2024 21:19
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обстріл, харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Увечері 28 жовтня окупанти атакували на центр Харкова, застосувавши керовані авіаційні бомби, у місті лунали вибухи.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові чутно вибухи. Ворог атакує місто КАбами – будьте обережні!”

Терехов попередив, що можливі повторні удари.

Пізніше він уточнив, що попередньо удар припав саме на центр міста. “На місці вибуху виникла пожежа та сильне задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується”, – повідомив Терехов.


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