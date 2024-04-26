Кримінал

У Харкові лудоман застрелив дружину та доньку

26 Квітня 2024 15:02

У Харкові затримали 53-річного чоловіка, який застрелив дружину та доньку. Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Зловмисник з рушниці застрелив родину та втік. Близько доби знадобилося поліцейським, щоб розшукати нападника. Весь цей час він ховався на даху одного з гуртожитків у Слобідському районі міста”, – повідомили у поліції.

За даними облпрокуратури, між подружжям часто виникали сварки. Чоловік систематично зловживав азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною вимагаючи гроші.

Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись.

“Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її”, – йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини. Нині йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Кадри з місця вбивства / Фото: Харківська обласна прокуратура

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У Харкові лудоман застрелив дружину та доньку
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