У Харкові ліквідували обласний центр медико-соціальної експертизи

Харківська обласна рада ухвалила рішення про припинення роботи обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) шляхом приєднання його до обласної лікарні.

Рішення підтримали 89 депутатів, повідомила депутатка Галина Куц.

Перед сесією відбулося засідання профільної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства. На ньому заявили, що всі працівники МСЕК будуть переведені до штату обласної лікарні на посади лікарів.

Ця ініціатива пов’язана з заходами з реформування системи медико-соціальної експертизи. 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали випадки фіктивного оформлення інвалідності, зокрема серед посадовців. Ухвалено рішення щодо цифровізації процесу, ліквідації МСЕК до кінця року, а також перевірки та аудиту інвалідностей, особливо серед державних службовців.