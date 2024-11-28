Суспільство

У Харкові ліквідували обласний центр медико-соціальної експертизи
28 Листопада 2024 11:51
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лікарня, реформа
Ілюстративне фото / Суспільне

Харківська обласна рада ухвалила рішення про припинення роботи обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) шляхом приєднання його до обласної лікарні. 

Рішення підтримали 89 депутатів, повідомила депутатка Галина Куц

Перед сесією відбулося засідання профільної комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства. На ньому заявили, що всі працівники МСЕК будуть переведені до штату обласної лікарні на посади лікарів.

Ця ініціатива пов’язана з заходами з реформування системи медико-соціальної експертизи. 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали випадки фіктивного оформлення інвалідності, зокрема серед посадовців. Ухвалено рішення щодо цифровізації процесу, ліквідації МСЕК до кінця року, а також перевірки та аудиту інвалідностей, особливо серед державних службовців.


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