Кримінал

У Харкові колишнього працівника театру підозрюють у підтримці російської агресії та поширенні пропаганди

4 Вересня 2023 13:09
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У Харкові оголосили підозру 57-річному чоловіку, який виправдовував війну РФ проти України на своїх сторінках у Facebook та заборонених в Україні “Однокласниках”. За версією слідства, підозрюваний стверджував, що Збройні сили України обстрілюють українські міста.

Про це повідомив речник Службі безпеки Харківської області Владислав Абдула.

Підозрюваний раніше працював у одному з харківських театрів, звідки його звільнили за проросійські погляди, йдеться в повідомленні Абдули.

“У публікаціях викривлювалися реальні факти та містились твердження кремлівської пропаганди”, — зазначено в повідомленні пресслужби обласної прокуратури.

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон з матеріалами російської пропаганди, а також видання з забороненою в Україні нацистською та комуністичною символікою.

Підозрюваному загрожує до десяти років за ґратами.


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