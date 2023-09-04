У Харкові колишнього працівника театру підозрюють у підтримці російської агресії та поширенні пропаганди

У Харкові оголосили підозру 57-річному чоловіку, який виправдовував війну РФ проти України на своїх сторінках у Facebook та заборонених в Україні “Однокласниках”. За версією слідства, підозрюваний стверджував, що Збройні сили України обстрілюють українські міста.

Про це повідомив речник Службі безпеки Харківської області Владислав Абдула.

Підозрюваний раніше працював у одному з харківських театрів, звідки його звільнили за проросійські погляди, йдеться в повідомленні Абдули.

“У публікаціях викривлювалися реальні факти та містились твердження кремлівської пропаганди”, — зазначено в повідомленні пресслужби обласної прокуратури.

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон з матеріалами російської пропаганди, а також видання з забороненою в Україні нацистською та комуністичною символікою.

Підозрюваному загрожує до десяти років за ґратами.