Суспільство

У Харкові хочуть запровадити сервіс “Єдина квитанція”

30 Квітня 2024 14:50
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Харківська Міська Рада хоче запровадити сервіс “Єдина квитанція” у рамках вдосконалення платіжної інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

“Єдина квитанція” дозволить налагодити ефективну взаємодію між надавачами житлово-комунальних послуг та споживачами, покращити платіжну дисципліну та створити зручні умови для оплати за спожиті послуги”, – йдеться у повідомленні.

У Харкові вже була єдина квитанція, але вона належала “Мегабанку”, який вже не працює.

“Це завдає багато незручностей харків’янам. Люди питали мене, чи можливо повернути єдину квитанцію. Тому сподіваюся, що ми зможемо це запустити”, — сказав мер Ігор Терехова.

Положення про “Єдину квитанцію” та як її впроваджуватимуть, мають затвердити рішенням виконавчого комітету міськради.


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