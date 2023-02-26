Харків

У Харкові через обстріли російських окупантів зруйновано понад 5 000 будинків

26 Лютого 2023 16:15
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будинки, руйнувння, харків

Російські окупанти обстрілами зруйнували неймовірну кількість будівель у Харкові. Міська влада постійно працює над пошуком фінансового ресурсу для відбудови міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ведуться переговори зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Крім того, надати фінансову допомогу готові міжнародні партнери Харкова.

Також мер повідомив, що за рік повномасштабного вторгнення різні ступені пошкоджень отримали понад п’ять тисяч будівель. Зараз Харків обстрілюють переважно модернізованими ракетами С-300, але, незважаючи на постійні сигнали тривоги, робота над відновленням міської інфраструктури триває. Так, минулого року було відремонтовано близько 135 будинків, 66 з яких були дуже пошкоджені.

«Ми не зупиняємося – реконструюємо, відновлюємо. Це стосується всіх районів Харкова, у тому числі найбільш постраждалої Північної Салтівки», – наголосив Ігор Терехов.


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