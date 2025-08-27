        Кримінал

        У Харкові BMW вилетів на тротуар: загинула жінка, водія затримали

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 08:57
        У Харкові внаслідок ДТП загинула жінка / Фото: Харківська обласна прокуратура
        У вівторок, 26 серпня близько 19:30, у Харкові на вулиці Москалівській сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Malibu та BMW, який вилетів з проїжджої частини та збив на тротуарі жінку. Постраждала від отриманих травм померла в лікарні.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, 22-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху, втратив керування, внаслідок чого автівка врізалася в припаркований Chevrolet.

        Після цього BMW вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода — 60-річну жінку.

        “Постраждала була госпіталізована з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, померла в лікарні того ж вечора. Водій BMW перебував у тверезому стані, що підтверджено результатами освідування”, — розповіли в прокуратурі.

        Водія BMW затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

        Пошкоджені в ДТП автівки / Фото: Харківська обласна прокуратура

