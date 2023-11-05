Суспільство

У Харківському госпіталі помер доброволець з Польщі

5 Листопада 2023 12:51
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війна

У Харкові помер 49-річний доброволець з Польщі Мацєй Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників, передає Польське радіо.

Беднарський поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

Бійця планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка Кароліна Баца-Поґожельська, яка доглядала бійця. висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.


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