У Харківському госпіталі помер доброволець з Польщі

У Харкові помер 49-річний доброволець з Польщі Мацєй Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників, передає Польське радіо.

Беднарський поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

Бійця планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка Кароліна Баца-Поґожельська, яка доглядала бійця. висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.