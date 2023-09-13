У Харківській області депутат заправляв техніку окупантів

У Харківській області викрили депутата-колаборанта. Під час російської окупації регіону він заправляв техніку загарбників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, після захоплення Куп’янського району депутат Шевченківської селищної ради підтримав російських окупантів за що отримав від них “дозвіл” на торгівлю пальним.

Колаборант захопив місцеву нафтобазу та мережа АЗС у Куп’янську та селищі Шевченкове. Як повідомляє СБУ, “клієнтами” зрадника були росіяни, які заправляли у нього свою військову техніку. Фігурант налагодив постачання пального з Росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував “ренту” до бюджету РФ.

Після звільнення регіону колаборант залишився у селищі та намагався “залягти на дно”, щоб уникнути покарання. Проте СБУ викрила зрадника та затримала його.

Депутату оголосили підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.