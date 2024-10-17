У Харків затримали російського агента, який коригував удари по місту

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові. Фігурант розвідував локації Сил оборони і намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону.

Як розповіли в СБУ, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. ФСБ завербувала його в РФ, де проживала його дружина і куди фігурант втік на початку повномасштабної війни.

“За вказівкою співробітника ФСБ Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога. Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники”, – йдеться у повідомленні.

Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів.

Також він намагався “втемну” використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.