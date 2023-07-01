Кримінал

У Франції за ніч затримали майже тисячу учасників заворушень

1 Липня 2023 11:00
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франція

Поліція Франції в ніч на 1 липня затримала 994 особи у зв’язку з заворушеннями, які продовжуються четвертий день поспіль, повідомляє BFMTV з посиланням на МВС. У Парижі та його передмістях затримали 406 людей.

Найбільші заворушення відбулися в Марселі, Ліоні, Сен-Етьєні, Тулузі, Бордо, а також у передмістях Парижа.

За даними МВС, за ніч постраждали 79 поліцейських, з них 31 – у Марселі. У комуні Во-ан-Велен у департаменті Рона на півдні країни троє поліцейських зазнали поранень, коли їх обстріляли злочинці.

По всій Франції на дорогах сталося 2560 пожеж, учасники заворушень підпалили 1350 автомобілів та напали на 234 будівлі, у тому числі на 47 поліцейських дільниць різного рівня та 11 казарм жандармерії.

Протести та заворушення у Франції почалися після вбивства 17-річного підлітка Наеля, якого застрелив поліцейський під час затримання під Парижем 27 червня.


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