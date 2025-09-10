У Франції — протести і заворушення на тлі нової зміни уряду. Затримано понад 300 осіб

У Парижі та багатьох інших містах Франції 10 вересня проходять акції протесту, організовані рухом Bloquons Tout (“Заблокуємо все”).

Згідно з інформацією МВС, яку наводить Le Figaro, станом на ранок зафіксовано 430 протестних акцій — 273 мітинги та 157 спроб блокування роботи транспорту та установ.

У місті Ренн протестувальники перекрили шосе і підпалили кілька автобусів. У Парижі акції проходять в декількох місцях. Демонстранти, зокрема, спробували заблокувати автобусний вокзал. Протестувальники також зібралися біля Північного вокзалу в столиці Франції, близько сотні людей скандували “Макрон, у відставку!”.

Протести організовані рухом “Заблокуємо все”, який набрав популярність у соцмережах влітку 2025 року. Він закликав до проведення страйків, бойкотів і демонстрацій після того, як прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру представив план значного скорочення державних витрат.