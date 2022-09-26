Політика

У екс-командувача британської армії погані новини для російських новобранців

26 Вересня 2022 13:57
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мобілізація

Генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об’єднаного командування збройних сил Великобританії, в інтерв’ю Sky News заявив, що Росії доведеться багато інвестувати в навчання та озброєння великої кількості новобранців, які “не дуже добре підготовлені, не дуже добре екіпіровані і необов’язково сповнені ентузіазму”.

“І не схоже, щоб Кремль мав учбову техніку, логістику або зброю, щоб налагодити все найближчим часом”, – вважає Берронс. Він припускає, що підготовка військових розтягнеться щонайменше до наступного року.

Він також вважає, що зима, що наближається, вплине на хід війни, оскільки в жовтні стане сиро, а значить пересування танків, вантажівок і великих партій артилерійських боєприпасів буде помітно утруднене.

А потім, коли прийдуть холоди, просто жити в польових умовах стане важче. Погода уповільнить перебіг подій”, – каже він.

Берронс не вважає, що результати організованих Росією “референдумів” на окупованих територіях не матимуть стратегічного значення для України.

“[Референдум] – це лише засіб, який дозволить [російській владі] заявити, що ця частина України якимось магічним чином тепер належить Росії і, отже, може бути захищена всією міццю російської держави. Підсумки [референдумів] ніяк не вплинуть на дії України. Це не повинно мати жодного значення і для того, що робить Захід, підтримуючи Україну”, – заявив екс-командувач.


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