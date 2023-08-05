У Джидді розпочинається дводенний мирний саміт по Україні

В Саудівській Аравії стартує мирний саміт щодо України. На переговори 5-6 серпня зберуться радники лідерів майже 40 країн. Серед учасників не тільки західні союзники, а й представники держав, які з початку повномасштабного вторгнення РФ дотримувалися нейтральної позиції.

Місцем проведення переговорів став “економічний центр” Королівства Саудівська Аравія – Джидда. Це друге за величиною місто країни після столиці Ер-Ріяда.

Запрошення отримали радники лідерів близько 40 держав. Окрім західних чиновників, на саміті будуть представлені країни Глобального Півдня (Індія, Бразилія, ПАР та ін.). Участь у зустрічі підтвердили в Китаї.

Тема саміту – обговорення реалізації формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Це друга зустріч такого формату. Перші переговори відбулися в Копенгагені (Данія) в червні 2023, а наступним етапом після Саудівської Аравії може стати Глобальний саміт на рівні лідерів країн.

Українську делегацію очолить керівник ОП Андрій Єрмак. На полях саміту відбудуться багатосторонні та двосторонні переговори з делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

На переговорах у Джидді будуть присутні високопосадовці близько 40 країн – радники лідерів держав з національної безпеки та політичні радники.

Запрошені як близькі партнери Києва з G7 та Європи, так і країни, які дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні і продовжують співпрацю з РФ. Серед учасників будуть Бразилія, Аргентина, Єгипет, Індонезія, ПАР, Замбія, Індія, Чилі.

До переговорів приєднається китайська делегація на чолі зі спецпредставником Лі Хуеєм. Про це стало відомо за день до події.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю, “Пекін готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні”.

За даними видання The Wall Street Journal, Китай, імовірно, погодиться на розгляд української формули миру.

Хоча Пекін намагається зберегти нейтральну позицію, нещодавній вихід РФ із зернової угоди може змінити риторику щодо питання України, оскільки Китай був одним із найбільших покупців українського зерна. До того ж війна негативно позначається на економіці КНР та її глобальних цілях у Європі.

Представників Росії на саміт до Саудівської Аравії не запрошували.

У відповідь на заклик Мексики запросити “обидві сторони конфлікту” в Офісі президента заявили, що раді бачити представників усіх країн, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, “однак це форум відповідальних держав, які поважають міжнародне право та статут ООН. Тому Росії там не буде”, – розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

Зі свого боку речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль уважно стежитиме за зустріччю, хоча поки і не розуміє, “які цілі ставляться і про що йтиметься”.

Головною темою переговорів буде формула миру для України. Очікується, що учасники зосередяться на пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації мирного плану, який винесуть на Глобальний саміт лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком рухається до Глобального саміту і дуже важливо, що світ бачить: справедливе та чесне завершення російської агресії принесе користь усім у світі.

“Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю”, – додав глава держави.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, мета зустрічі в Саудівській Аравії – виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення Глобального саміту миру.

Єрмак нагадав, що стратегія імплементації мирного плану складається із трьох етапів. Один із них – зустріч на рівні послів для детального обговорення кожного пункту Формули. Другий етап – саміт на рівні радників з нацбезпеки, за підсумками якого має бути досягнуто єдиної позиції щодо механізму реалізації ініціативи для досягнення миру.

Фінальним етапом має стати установчий саміт на рівні лідерів держав, на якому відбудеться імплементація Формули. Україна працює над його організацією вже цієї осені.