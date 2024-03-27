Суспільство

У дворі багатоповерхівки у Житомирі сталася стрілянина

27 Березня 2024 12:40
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житомир
Національна поліція

У середу, 27 березня, у Житомирі у дворі багатоповерхівки сталася стрілянина, є постраждалий. 

Про це інформує поліція Житомирської області. 

Вказано, що до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. 

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту виявили в салоні автомобіля 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Чоловіка ушпиталили. 

“Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин”, – додали правоохоронці. 


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