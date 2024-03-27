У дворі багатоповерхівки у Житомирі сталася стрілянина

У середу, 27 березня, у Житомирі у дворі багатоповерхівки сталася стрілянина, є постраждалий.

Про це інформує поліція Житомирської області.

Вказано, що до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту виявили в салоні автомобіля 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Чоловіка ушпиталили.

“Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин”, – додали правоохоронці.