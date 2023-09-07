Суспільство

У ДПСУ пояснили, чи обмежать жінкам, які стануть на військовий облік, виїзд за кордон з 1 жовтня

7 Вересня 2023 14:46
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У мережі поширилась інформація, що жінкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, обмежать виїзд за кордон.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі “РБК-Україна”.

“Українська правда. Життя” звернулась до Держприкордонслужби по коментар з цього питання.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну.

Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.

“На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України.

Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись”, – сказав Демченко.

Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.

Якщо відповідні зміни й будуть, спочатку їх має ухвалити уряд.


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