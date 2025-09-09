        Політика

        У Досі сталися вибухи. Ізраїль оголосив, що атакував керівників ХАМАС

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 17:22
        Дим у Досі після авіаудару / Фото: REUTERS
        Дим у Досі після авіаудару / Фото: REUTERS

        У столиці Катару Досі вдень 9 вересня сталося кілька вибухів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

        Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на ізраїльських чиновників заявив, що вибухи в Досі — спроба Ізраїлю ліквідувати представників руху ХАМАС. 

        Незабаром ізраїльська армія випустила повідомлення, в якому йдеться, що провела «точковий удар, спрямований проти вищого керівництва терористичного угруповання ХАМАС».

        «Перед нанесенням удару були вжиті заходи щодо зниження ризику для мирного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів і додаткової розвідувальної інформації», — йдеться в повідомленні.

        За інформацією телеканалу «Аль-Арабія», в результаті удару загинув один з лідерів ХАМАС Халіль аль-Хайя і ще троє високопоставлених членів угруповання


