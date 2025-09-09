У Досі сталися вибухи. Ізраїль оголосив, що атакував керівників ХАМАС

У столиці Катару Досі вдень 9 вересня сталося кілька вибухів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на ізраїльських чиновників заявив, що вибухи в Досі — спроба Ізраїлю ліквідувати представників руху ХАМАС.

Незабаром ізраїльська армія випустила повідомлення, в якому йдеться, що провела «точковий удар, спрямований проти вищого керівництва терористичного угруповання ХАМАС».

«Перед нанесенням удару були вжиті заходи щодо зниження ризику для мирного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів і додаткової розвідувальної інформації», — йдеться в повідомленні.

За інформацією телеканалу «Аль-Арабія», в результаті удару загинув один з лідерів ХАМАС Халіль аль-Хайя і ще троє високопоставлених членів угруповання