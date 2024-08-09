Суспільство

У Донецькій області вводять нові правила комендантської години
9 Серпня 2024 21:24
читать на русском →

У Донецькій області вводять нові правила комендантської години, повідомляє Донецька ОДА.

На території 10 кілометрів від лінії фронту, вона триватиме з 5 вечора до 9 ранку. На решті території області комендантська година залишається без змін (з 9 вечора до 5 ранку).

“З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця”, – повідомили в ОДА.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

“Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!”, – зазначив голова ОДА Вадим Філашкін


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Серпня 2024 21:30

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
9 Серпня 2024 21:10

Іран передасть Росії сотні балістичних ракет, – Reuters
9 Серпня 2024 20:25

На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей
9 Серпня 2024 19:06

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання 1,5 мільйона гривень, виділених на оборону
9 Серпня 2024 18:35

Зеленський провів Ставку: обговорили оборонні дії на напрямках, звідки РФ завдавала ударів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки