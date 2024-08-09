У Донецькій області вводять нові правила комендантської години, повідомляє Донецька ОДА.

На території 10 кілометрів від лінії фронту, вона триватиме з 5 вечора до 9 ранку. На решті території області комендантська година залишається без змін (з 9 вечора до 5 ранку).

“З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години. Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця”, – повідомили в ОДА.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

“Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!”, – зазначив голова ОДА Вадим Філашкін