Кримінал

У Дніпрі жінка передавала рф оборонні розробки і коригувала обстріли

10 Вересня 2022 10:16
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі Дніпра на співпраці зі спецслужбами рф. Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України.

Про це повідомили в СБУ.

За даними служби, вона також коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

“Зрадниця – 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з рф через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину, і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

Її контактною особою був кадровий співробітник фсб рф, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі слідчі повідомили ворожій поплічниці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).


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