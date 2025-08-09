У Дніпрі викрили п’ять шахрайських кол-центрів

Прокурори Офісу Генпрокурора припинили діяльність п’яти шахрайських кол-центрів у Дніпрі, де зловмисники за допомогою європейських SIM-карт обманювали людей, видаючи себе за працівників банків і сервісних компаній.

П’ять кол-центрів, що працювали в Дніпрі та налічували близько 250 робочих місць кожен, припинили діяльність прокурори Офісу Генпрокурора. Центри були обладнані сучасною комп’ютерною технікою, гарнітурами та спеціалізованим програмним забезпеченням для дзвінків із приховуванням реальних номерів.

Зловмисники використовували SIM-карти мобільних операторів країн Євросоюзу. Вони вводили потерпілих в оману, видаючи себе за співробітників банків і сервісних компаній, після чого отримували доступ до їхніх коштів.

У Дніпрі прокурори Офісу Генпрокурора викрили ще одну мережу шахрайських кол-центрів / Фото Офісу Генпрокурора

Під час обшуків вилучили понад тисячу одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, багато SIM-карт іноземних операторів, а також інші носії інформації та документи.

Досудове розслідування відкрито за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних осіб і кількість потерпілих.