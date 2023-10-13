Кримінал

У Дніпрі директор компанії продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз

13 Жовтня 2023 16:41
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сбу

Служба безпеки ліквідувала на Дніпропетровщині злочинну схему продажу до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Про це повідомляє СБУ.

Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

“Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України.

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до РФ декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн”, – повідомили в СБУ.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв’язок зі своїми замовниками і спільно розробили механізм нелегального експорту до РФ санкційної продукції.

Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб.

Для маскування “схеми” її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.


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