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У Дії понад 10 тисяч молодят подали заяви про реєстрацію шлюбу

18 Серпня 2023 18:34
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дія

Майже за пів року заяву про державну реєстрацію шлюбу у порталі Дія подали понад 10 тисяч закоханих.

“От би зараз ходити до держустанов з документами та чеками. Добре, що з онлайн-послугами цього не потрібно робити. Тисячі закоханих витрачають час на приємніші заняття. Наприклад, шукають ресторан, вибирають дизайн запрошень або просто милуються одне одним замість черг і паперів”, – пише Мінцифра і наголошує, що послугою онлайн-заяви про шлюб скористалися понад 10 тисяч молодят.

Повідомляється, що послуга триває й нині.

Для реєстрації шлюбу необхідно авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ “Сім’я” та обрати послугу “Заява про шлюб”. Далі заповнити форму, обрати час і місце реєстрації, сплатити адміністративний збір і підтвердити це електронним підписом.

Також потрібно, аби ваш партнер також авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти й також підтвердив її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. 

Молодятам лише потрібно з’явитися в обраний день на церемонію.


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