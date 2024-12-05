Суспільство

У “Дії” незабаром з’явиться послуга “єКнига”: хто може скористатися
5 Грудня 2024 21:44
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мінцифра, освіта
Ілюстративне фото / pexels

Кабмін ухвалив постанову про запуск “єКниги” у державному додатку “Дія”.

“18-річні українці можуть отримати 908 гривень від держави на книжки. Ці гроші можна буде витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою”, – повідомляє Мінцифра.

Використати кошти потрібно протягом трьох місяців у книгарнях, які приєдналися до проєкту.

Як скористатися програмою “єКнига”

  1. Увійти в застосунок Дія.
  2. Вибрати послугу.
  3. Відкрити спеціальний рахунок для отримання грошей.
  4. Після зарахування коштів придбати книги протягом 3-х місяців з дня зарахування.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.


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