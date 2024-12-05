У “Дії” незабаром з’явиться послуга “єКнига”: хто може скористатися

Кабмін ухвалив постанову про запуск “єКниги” у державному додатку “Дія”.
“18-річні українці можуть отримати 908 гривень від держави на книжки. Ці гроші можна буде витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою”, – повідомляє Мінцифра.
Використати кошти потрібно протягом трьох місяців у книгарнях, які приєдналися до проєкту.
Як скористатися програмою “єКнига”
- Увійти в застосунок Дія.
- Вибрати послугу.
- Відкрити спеціальний рахунок для отримання грошей.
- Після зарахування коштів придбати книги протягом 3-х місяців з дня зарахування.
Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.