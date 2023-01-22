Політика

У Держдумі погрожують НАТО ядерною війною, через постачання зброї Україні

22 Січня 2023 12:43
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росія

Спікер російського парламенту В’ячеслав Володін погрожує країнам НАТО ядерною зброєю і “катастрофою, яка знищить їх”. На думку Володіна, рішення Вашингтона та Брюсселя ведуть світ до страшної війни і “зовсім іншим бойовим діям”.

“Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення “наших” територій, як вони погрожують, – це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї”, – заявив він.

На його думку, рішення Вашингтона та Брюсселя “ведуть світ до страшної війни” і “зовсім інших бойових дій”.

“З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни”, – додав Володін.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що програш Росії у повномасштабній війні з Україною спровокує початок ядерної війни. Зокрема, погрози Медведєва пролунали напередодні зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн”, яка відбулася 20 січня.

“Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля. Це має бути очевидно будь-якій людині. Навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту”, — сказав він.


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