У Данії розкрили операцію впливу США, спрямовану на захоплення Гренландії

Група американських громадян, пов’язаних із президентом США, протягом року встановлювала контакти з прихильниками незалежності Гренландії, а також з місцевими політиками та бізнесменами.

Як повідомляє DR News із посиланням на анонімні джерела, під час візиту до Нууку на початку року один американець, тісно пов’язаний з президентом США та Білим домом, збирав списки громадян Гренландії прихильних до ідеї здобуття незалежності від Данії, а також імена людей, які є “опонентами Дональда Трампа”.

Реклама

Реклама

Двоє інших американців раніше регулярно відвідували Гренландію, намагаючись налагодити контакти з політиками та бізнесом, що викликало занепокоєння щодо можливого “підтримання операції із захоплення Гренландії”.

Попри скорочення активності цієї групи влітку, джерела не виключають, що це може бути “затишшям перед бурею” або сигналом роботи професійних розвідувальних структур США.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що у травні спецслужби США отримали наказ посилити розвідку в Гренландії.