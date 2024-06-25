У Дагестані затримали ексглаву району, де стався напад на синагогу і пост ДПС

Колишнього очільника Сергокалинського району Дагестану, де 23 червня стався теракт, Магомеда Омарова затримали за адміністративною статтею про дрібне хуліганство.

Про це пишуть росЗМІ.

Слідство розглядає обвинувачення Омарову в пособництві тероризму. Про це ж раніше повідомили дагестанські ЗМІ.

У Дагестані 23 червня невідомі напали на православний храм та синагогу, а у Махачкалі обстріляли пост ДПС. Були жертви серед поліцейських та цивільних.

Також у регіоні запровадили режим контртерористичної операції. Депутат Держдуми від Дагестану Гаджиєв заявив, що за терактами у Дагестані нібито стоять спецслужби України та НАТО.