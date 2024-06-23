У Дагестані озброєні люди напали на православні храми і синагоги

Увечері 23 червня в Дербенті стався напад на православну церкву Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Леніна. За даними місцевих телеграм-каналів, очевидці повідомляли, що в районі храму було чути стрілянину і видно дим, а весь склад поліції Дербента було піднято по тривозі.

Управління МВС по Дагестану підтвердило, що приблизно о 18:00 у Дербенті з автоматичної зброї було обстріляно православний храм, а також місцеву синагогу. Злочинці зникли на білому Volkswagen Polo. Телеграм-канали викладають відео, на яких видно розстріляні поліцейські автомобілі, а також палаючу синагогу.

Практично одночасно з нападом на Дербент стало відомо про пожежу в синагозі на вулиці Єрмошкіна в Махачкалі.

У МВС Дагестану підтвердили, що паралельно з Дербентом бойовики атакували і столицю регіону: “У Махачкалі невідомі на вулиці Єрмошкіна обстріляли пост ДПС”. У Махачкалі, як і в Дербенті, оголошено план “Перехват”. На відео з Махачкали видно, як бойовики в чорному одязі розстрілюють автомобілі поліції, що проїжджають повз, з автоматів.

За останньою інформацією МВС Дагестану, п’ятеро співробітників поліції в перестрілці з нападниками загинули, ще дев’ятеро дістали поранення. Повідомляється також про те, що загинув ще й “цивільний із синагоги” в Дербенті. Крім того, голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв у своєму телеграм-каналі написав, що, згідно з інформацією, яка надійшла до нього, “отця Миколу в Церкві в Дербенті вбили, перерізали горло. 66 років йому було, дуже хворів. Охоронця Михайла в церкві Махачкали-1, озброєного лише газовим пістолетом, розстріляли. Священики закрилися в Церкві, чекають допомоги”.

Глава Дагестану Сергій Меліков також підтвердив, що “сьогодні ввечері в Дербенті та Махачкалі невідомі здійснили спроби до дестабілізації суспільної ситуації”. “На їхньому шляху стали співробітники дагестанської поліції. За попередньою інформацією, серед них є постраждалі. Усі служби діють відповідно до інструкції. Оголошено план “Перехват”. Особи нападників встановлюються”, – повідомив глава регіону.

Надходять також повідомлення про невідомих, які відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії. Про це повідомляють очевидці.

За попередніми даними є вбиті та поранені.