У центрі Києва сталася стрілянина

В київському готелі у Печерському районі сталася стрілянина. Одна людина поранена.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл.

“Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Як додали в поліції, конфлікт між чоловіками виник раптово. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення.

“Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження”, – констатували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти вилучили з місця події речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.