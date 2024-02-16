У Чорному морі з’явиться угруповання протимінних Сил — Міноборони

Кабмін схвалив постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту щодо постачання і обслуговування двох протимінних кораблів, як це передбачено Рамковою угодою між Україною та Великої Британії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві нагадали, що у 2022 році два кораблі класу Sandown були виведені зі складу британського флоту, отримали назви “Черкаси” та “Чернігів” та залучалися до багатонаціональних навчань під українським прапором. Договір про поставку уклали Міністерство оборони України та Міністерство оборони Великої Британії.

У 2023-му Міноборони уклало угоду з британським підприємством, яке має великий досвід в обслуговуванні кораблів ВМС Великої Британії. За модернізацію, технічне обслуговування, забезпечення обладнанням та запчастинами двох кораблів-шукачів мін Україна сплачуватиме кошти відповідно до кредитних угод, умови яких затверджено у постанові.

Але поки що судна не можуть прибути у води України – це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.

Командувач Військово-морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа наголосив, що ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря після завершення повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу.

“За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше”, – сказав Неїжпапа.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що відповідні договори започатковують формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволяють уникнути “іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера”.

“Укладання відповідних договорів критично важливе. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-морських Сил”, – сказав Джигир.

У Міноборони розповіли, що наразі екіпажі “Черкас” та “Чернігова” проходять підготовку у складі протимінних Сил. Зокрема, військовослужбовці опановують застосування протимінної зброї, тактичні прийоми та способи розмінування акваторій за стандартами Альянсу. Команди завершили перший етап підготовки протимінних кораблів та за результатами атестації фахівців НАТО під час навчань Joint Warrior 23-II отримали позитивні оцінки. Надалі військовослужбовці проходитимуть інтенсивну підготовку кораблів до дій у будь-яких умовах – як одинично, так і у складі з’єднання.

Цього року “Черкаси” і “Чернігів” братимуть участь у трьох міжнародних навчаннях. На завершальному етапі експерти НАТО сертифікуватимуть судна щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп НАТО.