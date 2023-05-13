“У чому сенс?”: Орбан поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу

Цього року місто Веспрем в Угорщині стало одним із міст культури Європейського Союзу, ініціативою, спрямованою на сприяння співпраці та єдності на всьому континенті. Під час візиту туди в п’ятницю прем’єр-міністр Віктор Орбан поставив під сумнів, чи взагалі потрібен ЄС, пише Вloomberg.

У своїй промові в західному місті Орбан критикував ЄС за економічне уповільнення, яке вражає більшу частину земної кулі, і за його відповідь на вторгнення Росії в Україну.

«Сучасна форма європейської співпраці була керована двома місіями: миром і добробутом. Якщо він не може виконати дві свої початкові місії, то який сенс ЄС», – сказав Орбан.

Антиєвропейська риторика прем’єр-міністра Угорщини посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Зіткнення з блоком через верховенство права та корупцію призвели до того, що Брюссель відмовився надати понад 30 мільярдів доларів допомоги.

Орбан стверджував, що ЄС повинен скасувати санкції, накладені на Росію, заходи, які він звинуватив у поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути питання про припинення допомоги Україні як спосіб покласти край війні, що, на думку критиків, фактично закликає до Україну до капітуляції.

Тим часом останнє піврічне опитування проведене ЄС, зафіксувало зниження підтримки ЄС серед угорців на 12 процентних пунктів, що є найрізкішим падінням серед усіх 27 його членів. Проте він все ще залишається вищим, ніж у Словаччині та Чехії.