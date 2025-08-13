У четвер в Україні буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі, — Діденко

У четвер, 14 серпня, в Україні пануватиме тепла та сонячна погода. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень у більшості областей температура становитиме +24…+29 °C.

“У четвер в Україні буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі. Протягом дня 14-го серпня денна температура повітря в більшості областей становитиме +24+29 градусів. Трохи вище — на півдні та заході України, очікується +28+32 градуси”, — розповіла Діденко.

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та комфортно — до +26 °C.

Загалом до кінця тижня погода залишатиметься теплою, подекуди наближатиметься до спекотної.

Так у неділю, 17 серпня, на півдні, сході та в центрі країни прогнозують +30…+36 °C, тоді як на заході та півночі стане прохолодніше — +20…+25 °C.