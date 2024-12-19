У четвер Україна імпортуватиме електроенергію з 5 країн

19 грудня в Україні запланований імпорт електроенергії обсягом 10 422 МВт-год.

про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

Імпорт електроенергії буде здійснюватися протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови, з максимальною потужністю в окремі години до 862 МВт.

Станом на 07:00 19 грудня споживання електрики в Україні залишалося на рівні попереднього дня. Внаслідок 12 російських атак в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності, тому зберігається необхідність економного використання електроенергії.

Також Міністерство енергетики України повідомило, що 18 грудня ремонтні бригади відновили електропостачання для 16 051 споживача, які були знеструмлені через бойові дії.